La agrupación Kamaleónicos se presentará este viernes 30 de enero en el escenario de Cocodrilo Verde, con un concierto dedicado íntegramente a la cumbia, pensado para cantar, sudar y no abandonar la pista de baile.

El show marcará el cierre del mes de enero con una propuesta musical cargada de energía, ritmo y sabor tropical.

Dos horas de cumbia y fusión tropical

La banda está integrada por Eric García (voz), Juan Pablo García (bajo), Luis Arriarán (guitarra), Giancarlo Herrera (batería), Luciano Lovera (teclados) y Duber Espinoza (percusiones).

Durante dos horas continuas, Kamaleónicos ofrecerá un repertorio de cumbia fusionada con pop, sonidos tropicales y ritmos urbanos, una combinación que caracteriza su propuesta en vivo.

Repertorio cargado de clásicos

Para esta presentación, el grupo adelantó que interpretará temas populares como “Que no quede huella”, “Nunca es suficiente”, “La negra Tomasa” y “Ojitos hechiceros”, además de clásicos infaltables como “Cariñito”, “Piel”, “Me emborracho por tu amor” y un Mix Ráfaga especialmente preparado para el baile.

“Serán dos horas sin pausas, para sacarle brillo a la pista”, señaló Eric García, vocalista de la banda.

Fecha, lugar y entradas

El concierto se realizará este viernes 30 de enero, desde las 11:00 p. m., en Cocodrilo Verde, ubicado en Francisco de Paula Camino 226, distrito de Miraflores.

Las entradas tienen un costo de S/ 40.00 y podrán adquirirse mediante venta directa por WhatsApp o en la puerta del local el mismo día del evento.