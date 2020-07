La cantautora portorriqueña Kany García toma las cosas con calma cuando tiene que emprender un nuevo proyecto musical.

En este caso, “Mesa para dos”, disco que en plena cuarentena grabó desde casa y compartió con artistas que admira. La compositora prefiere que todo fluya, nada de exigirse solo porque el álbum anterior, “Contra el viento”, le dio un Grammy Latino por Mejor Álbum Cantautor. Así nos lo cuenta desde su casa en Miami.

“Yo hago música que me nace y siento que es la que quiero defender en ese momento. Sucederá que en algún ocasión no voy a cumplir con las expectativas de alguien, y sacaré un disco que no va a gustar, eso es normal. Si yo pensara que tengo que hacer un álbum que supere el anterior, y que a la gente le agrade más, me volvería loca”, afirma.

Sería una tortura, y no un proceso hermoso de creación...

Sencillamente es componer siendo fiel a mí. He aprendido con el pasar de los años que primero tengo que hacer música que me complazca, que sea fiel a lo que yo quiera defender. Ya cuando esté en manos de la gente, la gente tomará sus decisiones y no tienen que ser las mismas que las mías, no tenemos por qué coincidir.

Si los compositores tuvieran la fórmula del éxito, sería maraviloso.

Pero no es la realidad, y yo he sufrido mucho por eso, antes era más testadura y decía: ‘Esta es la canción que me va a llevar al lugar que quiero’. Y resulta que otra canción, que la tenía muy desvalorizada, fue la que me abrió cuarenta y mil puertas. He aprendido a golpes que tengo que hacer música que primero me satisfaga y luego hay que soltarla, y permitir que la gente viva su propia experiencia.

En este nuevo disco ‘Mesa para dos’, cómo elegiste a quienes te acompañan en los duetos. ¿Sugerencia de la disquera?

Hay gente que agarra la lista de las prioridades de la disquera, de las canciones más bajadas, yo agarré la lista de mis contactos del celular.

O sea, la lista de tus amigos...

Llamé a la gente que quiero mucho y me hacía ilusión trabajar con ellos, pero nunca podemos porque nuestros calendarios no se logran alinear. De momento me surgió un panorama demasiado idóneo, en unas circunstancias muy extrañas, todos en sus casas con agendas canceladas. Me parecía un tesoro demasiado expuesto presentado en la mesa, como para no obtenerlo. Es por eso que empiezo a alzar el teléfono.

¿Fue un proyecto gestado durante la pandemia?

Así es, un proyecto que escribí en treinta días y en otros treinta lo producimos. Suena como muy corto el tiempo, pero cuando estás en casa las veinticuatro horas concentrada en un proyecto, es suficiente.

“Mesa para dos”, es de duetos, pero en el primer tema lanzado “Lo que en ti veo” cantas sola.

No quería contarlo todo de entrada, quería una canción a nivel solitario vocalmente. Invité a Nahuel Pennisi, que es un artista que puedo invitar a componer, cantar o a tocar porque es un tipo extremadamente talentoso. El video en solitario era lo que más sentido nos hacía.

Y en el video del tema aparece tu esposa Jocelyn...

El hecho de que dijera que sí fue una dicha muy grande, porque ella es de muy bajo perfil. No es de muchas cámaras, y para nosotras tenía una connotación personal que saliera. El video se volvió una historia de amor maravillosa, donde no solo uno verbaliza lo que ve en el otro, sino también se sigue enviando un mensaje de visibilidad a un mundo, donde todavía una pareja del mismo género, está rompiendo un montón de estereotipos.

Con siete álbumes de estudio en 13 años de carrera, la portorriqueña Kany García se ha convertido en una de las cantantes y compositoras más importantes. “Mesa para dos” es su más reciente trabajo musical.