La Industria INC y Sony Music Latin anunciaron el estreno de “Esta es tu casa nena”, la primera colaboración entre Kapo y Camilo, un bolero moderno que combina romanticismo y nostalgia, y que promete convertirse en un clásico contemporáneo dentro de la música latina.

La canción sumerge al público en una atmósfera íntima y delicada, donde la voz de Kapo se fusiona con la sensibilidad interpretativa de Camilo, ofreciendo una experiencia cargada de emoción. El tema fue escrito por ambos artistas junto a Gangsta, Jeyjenm y Avi, reflejando el poder creativo de la composición colectiva.

En la producción destacan Kapo, Gangsta y Jeyjenm, con la ingeniería de grabación de Jeyjenm y Nicolás Ramírez, la mezcla de Javier Garza y la masterización de Dale Becker. El resultado es una obra elegante y atemporal que revitaliza el género bolero para una nueva generación de oyentes.

Con una carrera en ascenso que lo ha consolidado como referente del afro-pop latino, Kapo sigue sumando éxitos en plataformas digitales y escenarios internacionales. Por su parte, Camilo reafirma su capacidad de reinventar géneros clásicos y acercarlos a nuevas audiencias con su estilo auténtico.

“Esta es tu casa nena” ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello de La Industria INC, consolidando una alianza musical que impulsa a Kapo hacia el siguiente nivel en la escena internacional.