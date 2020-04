Karina Jordán supo desde pequeña cuál era su vocación. En las reuniones familiares y en las actuaciones del colegio eran infaltables sus interpretaciones de Thalía o Lucero. Decidida a convertirse en una actriz profesional ingresó al Teatro de la Universidad Católica. Desde entonces, ha participado en cine, televisión y teatro. En entrevista para Correo, la actriz de “Los Vilchez” reflexiona sobre la crisis sanitaria y su rol actoral.

¿Crees que luego de terminada la pandemia de coronavirus, el mundo haya aprendido alguna lección?

Si no ocurre eso todo habrá sido por las puras. Creo que momentos difíciles como estos son un llamado a un cambio, a una autoevaluación de cómo hemos estado llevando las cosas de forma personal y a despertar con una conciencia distinta a nivel global. El planeta se está defendiendo de nosotros. Si lo vemos de esa manera, saldremos de esto fortalecidos y habrá valido la pena todos los sacrificios que se están haciendo.

¿En qué grado puede afectar esta crisis sanitaria al gremio de actores peruanos?

Creo que todo el gremio actoral va a parar este año. Somos trabajadores independientes, vamos a sufrir. Dentro del gremio hay gente muy vulnerable, que no tiene jubilación, que no tiene CTS. Además, las familias que basan su economía en función al arte son muchísimas. Hay preocupación, vamos a tener que buscar alternativas para salir de esto juntos.

Tienes más de 10 años de carrera en la actuación, ¿qué es lo más gratificante de tu profesión?

Para mí la actuación se ha vuelto una necesidad básica. Donde soy realmente feliz es interpretando un personaje. Creo ser muy afortunada por estar viviendo mi sueño y poder decir que trabajo haciendo lo que me gusta. Quisiera llegar a ser una Yvonne Frayssinet.

¿Qué tan necesario resulta que una persona sea físicamente atractiva para que pueda tener una oportunidad como protagonista en una producción televisiva?

La televisión es un medio democrático donde pueden entrar actores y no actores, caras bonitas y no tan bonitas. La vara con que se va a medir es el talento, tú puedes hacer dos novelas, pero ¿puedes hacer diez seguidas?, ¿puedes transformarte en otros personajes? El actor preparado puede mutar; la persona que llegó a la actuación y que no es actor no puede transformarse, puede funcionar pero para ciertos personajes.

En “Los Vilchez” interpretaste a Érika, una mujer de más de 30 años que tiene planes de congelar sus óvulos y que tiene una relación con “Bicho”, un hombre más joven que ella, ¿abordar estas situaciones en televisión sirve para romper prejuicios?

Están apareciendo personajes interesantes en las ficciones y eso es bueno, por ejemplo, esta mujer que tiene relaciones con este chiquillo. Cuánta gente vive una situación parecida. Hay tanto clasismo, racismo. Me parece interesante que se puedan tocar estos temas para hacer reflexionar a la gente acerca de los prejuicios. La televisión no solo es para entretener, sino también para mostrar cómo somos y para reírnos de nuestras fallas.

¿Cómo se puede usar el arte para empoderar a la mujer?

Hay muchas chicas que me escriben y me dicen: “me has hecho pensar en esto, estaba metida en una relación súper tóxica y viéndote en este personaje me he dado cuenta que estoy haciendo las cosas mal, gracias”. Eso me impulsa a seguir adelante. Como artista tengo la responsabilidad de hacer correr campañas que quieran vencer estereotipos; yo quiero un cambio y si puedo apoyar, lo seguiré haciendo.

Perfil

Karina Jordán, actriz

Nació el 18 de diciembre de 1985. Ha protagonizado la telenovela “Ana Cristina” (2011). También ha participado en miniseries como “La fuerza Fénix” (2008) y “Clave uno: médicos en alerta” (2009), y en telenovelas como “Ven, baila, quinceañera” (2015).