Karina Rivera se presentó en el set de “Mujeres al Mando” y recibió un homenaje por sus 25 años de trayectoria como animadora infantil.

La conductora de televisión llegó acompañada de su hija Doris Fundichely, quien actualmente forma parte de su elenco musical. Rivero confesó que anhela que Doris sea su sucesora.

“Ella baila conmigo, siempre le he dicho que tiene que ser la sucesora. Ya lleva tres años bailando (en el elenco infantil)”, dijo. “Sí me gustaría ser la sucesora, me gustan muchos los niños, bailar y cantar”, fue la respuesta de Doris.

La conductora de “Todo por amor” se emocionó hasta las lágrimas luego de que en el set de “Mujeres al mando” aparecieran las jóvenes que fueron sus Karichiquitinas, en el programa televisivo “Karina y sus amigos”.

“Me están haciendo llorar. Ay no, qué sorpresa. Ahora cómo hablo, ahora ya no puedo hablar”, dijo entre lágrimas la expareja de Orlando Fundichely.

“Kari, de verdad que desde que nos dijeron queremos darle esta sorpresa. Me encargue de contactar a todas. Sabes que te queremos un montón, estamos agradecidas por todo, especialmente por darnos la oportunidad desde tan chiquitas de pertenecer a este mundo tan bonito, así que nada, estamos felices”, Miluska Eskenazi, exKarichiquitina.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí pues la conductora de televisión también se reencontró con los actores que dieron la voz a los muñecos Trompita, Carlota e Hipopo. Al finalizar las sorpresas, Karina bailó junto a su hija, su nuevo elenco y sus exKarichiquitinas en set del programa que conduce Cathy Sáenz.

