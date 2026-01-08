Karla Tarazona decidió responder a las declaraciones de Adriana Quevedo, quien afirmó que no volvería a trabajar con ella en ningún programa de televisión.

“ La que tiene que hablar de mí para que le saquen una notita. No hablo de gente así; más bien llamen a su exproductora, tiene mucho que hablar, sobre todo por los tratos que recibía por parte de ella, al igual que el equipo de producción. Sin ir más lejos, pregúntale a Kurt Villavicencio ”, afirmó la conductoa de “Préndete” a Trome.

" Si prestarle algunas veces mi carro y ayudarla a hacer su trabajo es maltrato, seguro. Siempre digo que esas que se hacen del calzón con bobos son peores “, añadió.

Karla Tarazona sobre su relación con Christian Domínguez: “Lo trato como a un rey”

Karla Tarazona aseguró que disfruta consentir a su pareja, Christian Domínguez, como si fuera un rey. No obstante, destacó que el engreimiento es mutuo, pues él también la sorprende con costosos detalles, como carteras de lujo y anillos de oro, entre otros obsequios.

“Te cuento la verdad, yo lo mandé a recoger su regalo de Navidad a esa tienda. Lo engrío porque se lo merece. Es un hombre responsable y trabajador, así que le encargué que fuera a recoger su regalo y viera si estaba bien, pero él también aprovechó y me compró un obsequio. Mi esposo siempre me consiente“, declaró a Trome.

“Trabajamos duro todo el año y todo es para el beneficio de nuestros hijos, pero también nos engreímos, son detalles que causan felicidad. Domínguez se lo merece, lo trato como a un rey y yo también me merezco todo“, agregó la conductora de televisión.