Karla Tarazona a Christian Domínguez por opinar sobre ampay de Paolo Hurtado: “Es mejor no opinar cuando tienes ‘rabo de paja’”

Karla Tarazona considera que Christian Domínguez debería mantenerse callado, después de opinar sobre el ‘ampay’ de Jossmery Toledo con el futbolista Paolo Hurtado.

“ Me voy a quedar con las disculpas públicas que me ofrecieron Christian y la ‘Chabela’ (Isabel Acevedo). Pero, eso sí, a veces es mejor no opinar cuando tienes ‘rabo de paja’ porque lamentablemente terminas peor de lo que empezaste. ¡Christian, cállate, pues, cállate! ”, manifestó la conductora en ‘Préndete’.

Asimismo, Karla anunció que se encuentra oficialmente divorciada de Rafael Fernández, de quien se separó en agosto del 2022.

“Gracias a Dios los papeles salieron rápido y ya soy una mujer divorciada. Ahora quiero mi tranquilidad, si en algún momento conozco a una persona que me robe el corazón, por supuesto que me voy a mostrar porque sigo creyendo en el amor”, expresó.

Además, comentó que ya aprendió la lección y no volverá a apresurarse para casarse.

