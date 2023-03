Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, publicó potente mensaje tras ampay: “No se puede ser tan miserable”

Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, remeció las redes sociales al revelar que el futbolista tenía planeado sorprenderla con una fiesta para renovar sus votos, pues estaban a puertas de cumplir 10 años de casados. No obstante, la relación terminó tras descubrirse el ampay emitido por ‘Magaly TV: La Firme’ el último 21 de marzo, en el que se ve al deportista en situaciones comprometedoras con Jossmery Toledo en Cusco. Asimismo, Fuentes recalcó que, pese al difícil momento que atraviesa, saldrá adelante por sus hijos.

“Desde hace algún tiempo, espero cada 23 de marzo con emoción, con recuerdos hermosos, con nostalgia. Buscaba mi mejor foto y posteaba lo feliz y orgullosa que estaba por cumplir un aniversario más. Mis amigos saben que un 7 de diciembre o un 23 de marzo son fechas especiales para nosotros”, se lee en los primeros párrafos del extenso mensaje.

En otra parte de la publicación, Rosa Fuentes hace mención a una supuesta sorpresa que Hurtado tenía pensado en hacerle por sus 10 años de casados. “ Hoy (23 de marzo) me enteré de que Paolo Hurtado estaba organizando una fiesta, al parecer íbamos a renovar votos o algo así, y todo sería una sorpresa de amor para mí. Y qué tal manera de sorprender a la mujer que decía amar, ¿verdad? ”, añadió.

“Esta vez mi manera de descargar y desfogar tantas cosas que siento, lo haré en estas líneas. No es nada fácil pensar en lo que se viene para mí y para mis hijos, pero me siento capaz de sacar adelante a estos niños inocentes, demostrarles que la valentía no es solo para los superhéroes y que el tiempo será mi socio en este proceso”, continuó.

Además, Rosa Fuentes reveló que ahora recordará estas fechas, que eran especiales para ella, con tristeza y dolor. “En dos días mi vida cambió, mis planes y mi proyecto de vida de casi 14 años se fueron al tacho. A mis hijos decirles que son el motor de mi vida y la razón principal para salir adelante. Se pueden formar castillos sin rey. Nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra lealtad”, prosiguió.

“ A PH (Paolo Hurtado) solo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan miserable en la vida. Hoy (23 de marzo) escribo el último capítulo de lo que fue mi historia. Un día como hoy comenzó y también terminó. A partir de mañana quiero volver a recuperar el anonimato, volver a ser una mujer común ”, agregó.

En esa misma línea, dijo que se desconectará de las redes sociales por un tiempo y que las fotos familiares donde sale con el futbolista prevalecerán en su cuenta de Instagram porque ahora forman parte de “los recuerdos” de sus hijos. “Me siento preparadas para levantarme y continuar, pues al final les cuento que la capitana del barco siempre fui yo”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR