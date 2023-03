La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió a Jossmery Toledo tras el ‘ampay’ que tuvo con el futbolista Paolo Hurtado en Cusco.

Cabe señalar que el martes 22 de marzo, la popular “Urraca” transmitió en su programa la infidelidad del jugador de Cienciano a su esposa, Rosa Fuentes, con quien tiene dos hijos y uno en gestación.

Al respecto, la presentadora de espectáculos indicó que la ex chica reality se había comportado como la exmodelo Tilsa Lozano, quien estuvo involucrada con Juan Manuel Vargas.

“Ella viene poniendo mensajes extraños en sus redes sociales hace bastante tiempo. Nos hace recordar a Tilsa Lozano, el mismo modus operandi, la misma cosa”, expresó.

Paolo Hurtado es captado besando a Jossmery Toledo en Cusco pese a tener esposa

En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes exclusivas donde se ve a Paolo Hurtado, besándose con Jossmery Toledo, pese a que el exseleccionado peruano tiene esposa y dos hijos.

“Esta mujer sabe que el jugador es casado y tiene hijos, no está separado, que sepamos, eso todo el mundo lo sabe. Ellas pueden ser todas las trampas que quieran, pero hay mujeres como Jossmery que les interesa dos pepinos si él es casado, comprometido, no les importa. Eso es un tipo de valores que no tienen algunas personas”, expresó Magaly Medina al inicio de su programa.

TE PUEDE INTERESAR