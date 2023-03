Jossmery Toledo se pronunció, a través de sus redes sociales, acerca del último ‘ampay’ en el que se vio involucrada con el futbolista Paolo Hurtado.

Cabe mencionar que, este martes 21 de marzo, el programa “Magaly Tv La Firme” difundió imágenes del deportista siendo infiel a su esposa, Rosa Fuentes, con quien tiene dos hijos.

Tras la viralización del engaño y la pronunciación de la pareja de Hurtado sobre el fin de su matrimonio, la ex chica reality compartió una peculiar frase en una ‘storie’ de Instagram.

“Cuando alguien mienta para hacerte quedar mal, deja que siga hablando y no le reproches nada. El tiempo se va a encargar de poner todo en su lugar y de sacar a la luz la verdad”, se lee en la publicación.

Paolo Hurtado es captado besando a Jossmery Toledo en Cusco pese a tener esposa

En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes exclusivas donde se ve a Paolo Hurtado, besándose con Jossmery Toledo, pese a que el exseleccionado peruano tiene esposa y dos hijos.

“Esta mujer sabe que el jugador es casado y tiene hijos, no está separado, que sepamos, eso todo el mundo lo sabe. Ellas pueden ser todas las trampas que quieran, pero hay mujeres como Jossmery que les interesa dos pepinos si él es casado, comprometido, no les importa. Eso es un tipo de valores que no tienen algunas personas”, expresó Magaly Medina al inicio de su programa.

TE PUEDE INTERESAR