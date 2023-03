La conductora de “Mande Quien Mande”, María Pía Copello, reaccionó al polémico ‘ampay’ del futbolista Paolo Hurtado y Jossmery Toledo en el Cusco.

Este jueves 23 de marzo, la presentadora de televisión conversó en su programa con Rosario Sasieta acerca del caso del infidelidad del jugador de Cienciano.

“Qué pena tener que conversar de algo tan lamentable, pero era bueno escuchar, escuchar tus consejos, pero era importante escucharte porque es un caso que viven muchísimas mujeres”, expresó Copello.

Asimismo, la ex animadora infantil expresó su preocupación por el estado de salud en que se encuentra la esposa del deportista, Rosa Fuentes, quien se encuentra en estado de gestación.

“Efectivamente es un caso muy triste, hay niños de por medio, ella está embarazada, esperando su tercer hijo. Y definitivamente, si nosotros estamos impactados con lo ocurrido, no imagino cómo se debe haber sentido ella en ese momento”, señaló.

"

María Pía Copello sobre ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo

Paolo Hurtado es captado besando a Jossmery Toledo en Cusco pese a tener esposa

En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes exclusivas donde se ve a Paolo Hurtado, besándose con Jossmery Toledo, pese a que el exseleccionado peruano tiene esposa y dos hijos.

“Esta mujer sabe que el jugador es casado y tiene hijos, no está separado, que sepamos, eso todo el mundo lo sabe. Ellas pueden ser todas las trampas que quieran, pero hay mujeres como Jossmery que les interesa dos pepinos si él es casado, comprometido, no les importa. Eso es un tipo de valores que no tienen algunas personas”, expresó Magaly Medina al inicio de su programa.

