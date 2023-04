Karla Tarazona salió al frente para hablar sobre la deuda que Leonard León mantiene por concepto de pensión de alimentos, la cual asciende a 78 mil soles. Días atrás, se supo que el cantante cuenta con una orden de impedimento de salida del país.

Por ello, Tarazona calificó de “sinvergüenza y mal padre” al padre de sus dos primeros hijos y enfatizó que como su caso existen muchos y que esto servirá de precedente.

“ Esto es consecuencia de muchos padres que son irresponsables con aquellos padres que no cumplen con los derechos de sus hijos. Lo que tiene que haber es un precedente para que esos malos padres paguen lo que tienen que pagar, es fácil hacer comunicados y decir “ay no me comprenden”. Así como él hay muchos padres sinvergüenzas ”, declaró en el programa ‘Dilo Fuerte’conducido por Lady Guillén.

En su comunicado, Leonard León aseguró que durante la pandemia dio lo que estaba en sus posibilidades para sus hijos, sin embargo, Karla Tarazona enfatizó que la pandemia llegó para todos.

“La pandemia no ha sido justificación para que uno se olvide de sus hijos. ¿De dónde crees que salieron las laptops para que estudien? ¿De dónde se paga la luz? ¿De dónde se paga el colegio, la comida? A esos niños no les voy a decir discúlpame es pandemia y solamente te voy a dar tu alimento”, manifestó.

