Karla Tarazona descarta tener otro hijo tras su divorcio con Rafael Fernández: ‘¡Ya no!’

Karla Tarazona afirmó que no está en sus planes tener otro hijo pese a que meses atrás dijo que era una de sus metas. Sin embargo, tras su divorcio con Rafael Fernández, el panorama de la conductora de tv cambió totalmente.

Con 3 hijos a su cargo, 2 de Leonard León y 1 de Christian Domínguez, la conductora de ‘Préndete’ aseguró que ya no buscará la mujercita.

“ Ya no, con tres me quedo, ya son suficientes ”, de esta forma es como la Tarazona confirma que ya no tendrá más hijos en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. A pesar de que en su relación con Rafael Fernández afirmaba querer tener una niña y cuando se divorciaron, mostraba interés por congelar sus óvulos para planear su embarazo.

Karla Tarazona sobre Rafael Fernández: “Me casé muy rápido, a los cuatro meses de relación”

En la última edición de Préndete, Karla Tarazona reconoció que se casó muy rápido con Rafael Fernández y que, debido a eso, aprendió la lección.

Estas declaraciones fueron a raíz que en el programa de Panamericana TV presentaron una nota sobre las parejas de la farándula que se han comprometido al poco tiempo de iniciar una relación sentimental.

“ Creo que faltaba yo. Soy realista. Me casé muy rápido, a los cuatro meses de relación. Lección aprendida ”, expresó Karla Tarazona.

