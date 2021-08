Karla Tarazona estuvo presente en Mujeres al Mando donde le respondió a Leonard León, quien hace unos días la acusó de no dejarlo ver a sus hijos. Además, la actriz cómica reveló que le ha dado todas las facilidades para que cumpla con la pensión a sus hijos.

“Hasta el día de hoy, al señor León se le han dado todas la facilidades para que se puede encontrar con los niños. Él, desde hace tres años, no tiene ningún contacto físico con ellos a pesar que tenemos una conciliación que dice que si él quisiera podría ir a tocar la puerta de mi casa y recogerlos y salir con ellos”, aseguró.

Luego continuó con: “a pesar que él tiene más de 1 año 3 meses de que no deposita un sol a él nunca se le ha negado que pueda ver a los niños.

“Mis hijos no merecen una limosna”

Karla Tarazona también contó que pasó sola la primera parte de la pandemia y que no tuvo quien la apoye, pues su esposo apareció en “otra etapa”.

“Todo el mundo sabe que durante la pandemia, sobre todo la primera parte, yo la pasé sola, sin nadie a mi costado. Rafael apareció en otra etapa de nuestras vidas y él nos está apoyando mucho emocionalmente, fuera del apoyo económico que nos brinda”, manifestó.

“Yo tengo 3 trabajos, desde que amanece hasta que anochece, porque en pandemia me las tuve que ver como pude para poder darle a mis hijos lo que yo creo que merecen, porque ellos no merecen las sobras ni limosmas y quiero que tengan la mejor educación, una buena alimentación y para eso me rompo el lomo”, puntualizó.

