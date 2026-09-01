Karla Tarazona cuestionó duramente a Rocío Miranda después de que la modelo se pronunciara sobre aspectos de su vida personal durante una reciente aparición en el programa de Magaly Medina.

” Si tuviera que decir y opinar algo, quizás en algún momento me la voy a encontrar y se lo voy a decir, pero que quede claro que yo jamás aprovecharía el tema de algún compañero para sentarme a opinar y tener mis cinco minutos de fama ”, indicó.

Además, la conductora aprovechó su participación en el programa ‘Detrás de Cámaras’ para confrontar en vivo a Kurt Villavicencio y dejar clara su posición.

“ Me pareció una falta de respeto que, en vez de llamarme, vayas a otro programa a opinar sin haber escuchado mi versión. No me molestó que opines, sino que no me llamaras. Por último, si me quería poner una cacatúa en la cabeza, era mi boda, mi problema ”, señaló Tarazona.

Karla Tarazona sobre 50/50 con Christian Domínguez: “No nací pensando que el hombre tiene que mantener a la mujer”

Tras su matrimonio con Christian Domínguez, celebrado el último 2 de junio, Karla Tarazona reveló que ambos comparten los gastos del hogar. La figura de televisión también se pronunció sobre el comentado “50/50” en las relaciones de pareja, a raíz de las recientes declaraciones de Mario Hart y Korina Rivadeneira tras su separación.

“Dependiendo de los presupuestos que maneje cada uno, porque ambos trabajamos y cada uno tiene sus responsabilidades en casa, pero fuera también tenemos”, expresó la conductora a Trome.

“Si tienes das, si no, no hay problema. Hay meses que uno gana más que el otro. Ambos nos apoyamos y, por eso, podemos cumplir con todo el presupuesto del hogar”, agregó.

En esa línea, Karla recalcó que junto a Christian forman “un equipo”, una decisión que, según explicó, tomaron ambos dentro de su relación.

“Yo no nací pensando que el hombre tiene que mantener a la mujer. Por lo menos, a mí no me criaron así y he demostrado que hasta sola he visto por mi hogar al ciento por ciento, pero que me deje engreír es muy distinto”, manifestó.

Finalmente, Tarazona aclaró que, en su opinión, un hombre “puede ser el proveedor” durante el enamoramiento; sin embargo, consideró que la dinámica cambia cuando la pareja decide contraer matrimonio.

“Quizá sí solo fuéramos enamorados, sería otra la historia, a toda mujer le encanta que la engrían. Ambos trabajamos duro para que nuestros hijos tengan lo mejor y para disfrutar nosotros también”, finalizó.