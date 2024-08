Karla Tarazona y Christian Domínguez aclararon que no han retomado su relación sentimental, a pesar de que los captaron besándose en la fiesta del cumpleaños del cantante. No obstante, la presentadora no niega sentirse atraída por el cumbiambero.

En una entrevista con ‘Al Sexto Día’, Tarazona decidió hablar sobre su actual vínculo con Domínguez.

A pesar de que negó un romance con el padre de su tercer hijo, Karla aseguró que le parece atractivo.

“ Es un cholo power, tiene su gracia el bebé. Yo no le doy besito a cualquiera ”, manifestó Karla Tarazona sobre el físico del líder de Gran Orquesta Internacional.

Karla Tarazona asegura que podría perdonar a Christian Domínguez pero aclara: “Tengo dignidad”

Karla Tarazona decidió hablar de su polémico beso con Christian Domínguez. La conductora de TV dejó entrever que podría oficializar su relación con el cumbiambero y aclaró que ella tiene dignidad.

“Me da risa porque me juzgan y me dicen ‘dignidad, dignidad’. Tengo dignidad, pero también con los años aprendí a madurar, a entender muchas cosas y porque no quizá en algún momento perdonar”, sostuvo Tarazona para ‘Al Sexto Día’.

Asimismo, la presentadora señaló que tanto Domínguez como ella, son personas adultas y no le hacen daño a nadie.

“En todo caso, si yo me sigo dando piquitos, besitos, abracitos no sé, chapaditas, lo que quieras, ¿a alguien le hacemos daño? Ambos somos personas solteras, adultas, estamos en otra parte de nuestras vidas”, añadió.

Karla Tarazona afirma que no tiene ninguna intención de ocultar su vida privada.

“Yo no me escondo y todo el mundo sabe muy bien que no sirvo para esconderme porque no nací para esconderme o que me tengan escondida. Si en algún momento oficializo o digo algo, ustedes mismos lo van a ver”, concluyó.