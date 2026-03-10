Karla Tarazona participó como invitada en el pódcast ‘Q’Bochinche!’ y reveló una información sobre Christian Domínguez frente a Samuel Suárez y Ric la Torre que nunca antes había compartido.

“ Voy a cometer una infidencia que no he contado en ningún momento ”, comenzó diciendo Tarazona, captando de inmediato la atención de los conductores.

La exconductora de TV aseguró que el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ intentó acercarse a ella tras terminar su relación con Isabel Acevedo. “ Pasó un tiempo y él me vuelve a buscar, cuando recién había terminado con esta muchacha, con la Chabela ”, sostuvo.

La conductora de ‘Mesa Caliente’ aclaró que en ese momento no aceptó ninguna de las propuestas de Domínguez.

“ Fue un ‘no’ rotundo, no había forma y cada quien siguió su vida. No había en ese momento la posibilidad de retomar absolutamente nada. Yo estaba sola ”, concluyó.

Durante la inesperada confesión de Karla Tarazona, Ric La Torre destacó un detalle que no pasó desapercibido: “Pero hasta lo que yo tengo entendido, no es que terminó con la Chabelita. Estaba con la Chabelita y se metió con Pamela Franco. ¿En qué momento te buscó?“

Frente a esto, Tarazona señaló que desconocía la situación sentimental en la que se encontraba el cantante en ese momento.

“Eso no lo sé, pero como te digo, no existió la posibilidad de retomar”, respondió Tarazona.

Ante este detalle, Samuel Suárez calificó de ‘bandido’ a Christian Domínguez y afirmó que siempre la ha buscado a ella. “A la primera que llama a tantear es a ti”, subrayó.