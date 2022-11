La conductora de “D’ Mañana” Karla Tarazona se refirió a Gabriela Herrera, quien fue eliminada de “El Gran Show” tras haber declarado para otro canal de televisión.

Al respecto, la presentadora señaló que en la televisión existen personas que son “desangeladas”. “Son un relleno y que la pares donde la pares y digan lo que digan, la gente las va a olvidar”, expresó.

En otro momento, Adriana Quevedo mencionó que la bailarina aún tenía poco tiempo en el espectáculo, a lo que fue corregida por Tarazona. “No, si ha estado hasta en Combate”, indicó.

Asimismo, la conductora afirmó que consideraba a Herrera como “una persona que no transmite nada”. “Puede tener talento, canta, baila. Pero para hacer televisión tienes que saber entrar”, refirió.

Gabriela Herrera: ¿Bailarina deberá pagar penalidad tras ser expulsada de “El Gran Show”? Esto fue lo que respondió

La bailarina ofreció una entrevista al diario Trome en la que rompió su silencio y habló por primera vez con un medio de comunicación respecto a toda esta polémica situación ocurrida la semana pasada, que acabó con sus sueños de levantar la copa de la competencia.

“Esos temas no lo veo yo, sino mi abogada. No me encargo de esos temas, pero todo se ha dado en buenos términos. Tuve una conversación, una llamada con Gisela (Valcárcel), hablamos súper bien y nada”, explicó. Asimismo, indicó que a pesar que no está conforme con la medida, la respeta.

