En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González mostró un mensaje que le envió Gabriela Herrera, donde desmiente a Sergio George, pues él negó que le ofreció un contrato de trabajo. Además, la bailarina dejó en claro que muy pronto contará su verdad tras su salida de El Gran Show.

“Efectivamente, tendría tantas cosas por decir por respeto a su trayectoria, no he querido seguir discutiendo. Él me buscó (Sergio George), nos reunimos varias veces, nos envió contrato para firmar y de pronto cambió, deben de haberlo presionado mucho al señor”, expresó la bailarina.

Luego continuó con: “en estos momentos estando en el ojo de la tormenta ya no quiero insistir más, pero llegado el momento yo aclararé todo con puntos y comas”.

Gabriela envía mensaje a ‘Peluchín’ en donde arremete contra Sergio George por negar su contrato. VIDEO: Willax