El famoso productor musical Sergio George se refirió a la influencer Gabriela Herrera tras haber anulado el precontrato con su disquera. Cabe señalar que mediante un comunicado de prensa la artista se desvinculó de su propuesta.

La bailarina escribió que el tema con el puertorriqueño ya era “parte del pasado”. “Ya no entraré en más ‘dimes y diretes’, ahora estoy concentrada y enfocada en alzar la copa de ‘El gran show’, esa es la meta que tengo trazada”, indicó.

En una entrevista para “Amor y Fuego”, George tomó con humor la decisión de la participante de “El Gran Show”. “No me estoy riendo de nada. ¿No? Es muy chistoso que leo esta información en los medios. No sabía de eso”, expresó.

Asimismo, el productor explicó qué acciones le había incomodado de la bailarina. “Me parece incorrecto hablar por hablar y no sacar música, le dije que hay que tener mucho cuidado (...) Se lo dije a Maritza Rodríguez: ‘Me gustaría poner todo en pausa’”, refirió.

Chim Pum Music, la nueva disquera de Sergio George y Monumental Music

De esta manera, buscan con Chim Pum Music convertir al Perú en la nueva sede de la salsa bachata y tropical de la mano del experimentado y reconocido productor musical.

En su recorrido por las zonas del puerto, George quedó impresionado con el arte que tienen los jóvenes chalacos y, sobre todo, destacó la obra de Monumental Music que promueve desde hace varios meses el empresario Gil Shavit.

“En el Perú hay gente muy talentosa con muchas ganas de salir adelante. Me he quedado impresionado con el proyecto que maneja Gil Shavit, porque viene ayudando a los que más necesitan, entonces eso es un plus para aportar mi grano de arena y unir esfuerzo”, dijo el productor musical.

TE PUEDE INTERESAR