La conductora Magaly Medina sigue revelando las confesiones que le hizo Rafael Fernández en el detrás de cámaras de su comentada entrevista.

En la reciente edición de su programa, la presentadora de “Magaly TV: La Firme” reveló que Domínguez se tomó atribuciones que no le correspondían y ello fue la detonante para que empresario no quiera ver al cantante en su casa.

“Les voy a contar algo que Rafael Fernández me contó fuera de cámaras. Él me dijo que la actitud que le había molestado de Christian Domínguez, era que él le dijo al cumbiambero ‘ven a ver a tu hijo cuando quieras’, pero parece que Domínguez no tuvo límites y él creía que podía ingresar a la casa y pasearse como si fuera la suya”, contó Medina.

Magaly reveló que Christian se bañó en su piscina y hasta le daba órdenes a la empleada que lo ayudaba con los quehaceres de su casa.

“Tal es el punto que él (Rafael Fernández) nos contó una anécdota de la piscina. Si te dicen ‘ve a ver a tu hijo’, pero tampoco no vayas con la ropa de baño para la piscina. Un día Christian Domínguez fue a la piscina a bañarse con los niños. Se sentía tan cómodo ahí que le pedía a la empleada que le trajera agua con hielo”, señaló la presentadora.

“Por su puesto que Rafael nos contó que esas cosas le incomodaron... una persona educada no puede tomarse atribuciones”, concluyó.