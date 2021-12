Tras ser acusada de supuestamente haber entregado víveres malogrados en la donación que hizo junto a su esposo Rafael Fernández a familias de Ventanilla, Karla Tarazona salió al frente y se defendió de las fuertes acusaciones en su contra.

“Los kits nutricionales que contenían chicha morada, unos kekes y mazamorra estaban hongueados, podridos, vencidos, apestaban a malogrado”, sostiene la denuncia pública que hizo una usuaria a través de su cuenta de Facebook.

“Cabe recalcar que aquí estaba la señora Karla Tarazona con su esposo, ellos tienen mucho que ver en esto. A ella no le gustaría que le den a sus hijos productos en mal estado vulnerando su salud”, se lee al final de la extensa publicación.

Karla Tarazona se defiende tras ser acusada de entregar víveres malogrados. (Foto: Facebook)

Es por ello que la conductora de ‘Mujeres al mando’ decidió defenderse de las acusaciones y negó que haya entregado productos en mal estado.

“Lo que repartimos fueron víveres, canastas con productos. Nos quieren hacer responsables de algo que no hicimos nosotros. Los kits nutricionales son del Gobierno regional, y tenían que haberlo repartido hace una semana”, indicó.

“Lo que dicen las mamás es que les aplazaban la fecha. Ya no es responsabilidad de nosotros. Lo que nosotros prometimos fueron canastas con víveres”, agregó Karla Tarazona.

Asimismo, la también locutora radial señaló que ellos tuvieron la intención de entregar sus canastas en ese momento, pero se lo prohibieron ya que les indicaban que “ya tenían un padrón con su gente”.

“Yo no repartí nada de canastas, solo las bajé. Rafael y yo les decíamos por qué no la entregan rápido y decían: Hay que respetar el padrón (…) Jamás entregaría algo malogrado. No es la primera vez que entrego donaciones”, sentenció.

