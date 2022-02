El integrante de la selección peruana Andy Polo continúa en el ojo de la tormenta tras las serias denuncias realizadas por su aún esposa, Génessis Alarcón, sobre presuntas agresiones físicas en contra de ella y por no cumplir con la pensión de alimentos de sus dos hijos.

La joven de 27 años volvió a presentarse en el programa de Magaly Medina, pero esta vez para demostrar con pruebas que el actual jugador del Portland Timbers le habría sido infiel con varias mujeres.

“Me ha humillado, me ha maltratado, me ha sido infiel con seis mujeres, de las que yo me he enterado, de las que he visto conversaciones, porque podrían ser muchas más”, sostuvo la esposa del futbolista entre lágrimas.

Hijos de Andy Polo pasaron de vivir de EE.UU. a dormir en un mueble en Barrios Altos

Una pobre situación pasan los hijos del futbolista Andy Polo en la casa de la abuela de Génessis Alarcón. Los niños duermen en un mueble acondicionado para que descansen junto a su madre. Esto a pesar de que el jugador gana un sueldo de 200 mil soles al mes.

Alarcón, aún esposa de Polo, contó que anteriormente sus espacios habituales de convivencia eran los Estados Unidos y Miraflores, zonas donde tenían todas las comodidades de un estilo de vida de calidad.

Karla Tarazona y su regalo para Génessis Alarcón

Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández no fueron ajenos a la situación de abandono que atraviesa Génesis Alarcón, pues la pareja decidió donarle un juego de dormitorio, así lo confirmó Magaly Medina.

“Nos acaba de escribir Karla Tarazona y su esposo porque quieren regalar un juego de dormitorio para que tus niños puedan estar cómodos, como si no tuvieran un padre que gana esa cantidad de dinero. Tener a tus hijos así, en el desamparo total, solo por fastidiar a la madre”, precisó.

Josetty y Génnesis Hurtado alquilarán un departamento para hijos del pelotero tras quedar desamparados

Tras denunciar públicamente que Andy Polo había dejado desamparados a sus hijos, ya que no tenían vivienda donde alejarse ni contaban con recursos para cubrir la manutención, Génessis Alarcón recibió el apoyo de las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado.

Las hijas del conductor Andrés Hurtado se conmovieron con el caso de la joven madre, quien se ha visto obligada a dormir en la sala de la vivienda de su abuela, en la zona de Barrios Altos.

Ante esta situación, las hermanas anunciaron que pagarán seis meses de alquiler de un departamento para que Génessis y sus dos hijos se muden hasta que se resuelva su situación legal con el futbolista.

