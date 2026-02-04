Karla Tarazona minimizó las felicitaciones de Pamela Franco tras conocerse que desea ser madre nuevamente. “Que se preocupen de su vida, no de la mía”, manifestó.

“ Las cosas claras, ella tiene una relación de por vida con Christian porque son padres, y ahí yo no tengo nada que ver. No hablo ni bien ni mal de nadie, de lejos mejor ”, declaró a Trome.

Karla Tarazona descarta participar en reality de baile de Gisela Valcárcel: “Tampoco es mi prioridad”

Karla Tarazona desmintió los rumores que la vinculaban, junto a Christian Domínguez, con el nuevo reality de baile que será conducido por Gisela Valcárcel y transmitido por Panamericana Televisión.

En una breve entrevista, la conductora aclaró que no formará parte del proyecto y explicó sus razones. “He visto la presentación de su nuevo programa, pero no, no estaremos. Además, yo no sé bailar, no me gusta, yo estoy feliz en mi horario”, declaró a Trome.

Tarazona precisó que actualmente no tiene disponibilidad para asumir nuevos retos televisivos, ya que está enfocada en sus compromisos laborales. Señaló que su prioridad está en el programa ‘Préndete’, su espacio radial y el manejo de sus redes sociales.

“Tampoco es mi prioridad en este momento entrar a otros proyectos. Estoy muy comprometida en ‘Préndete’, en la radio y mis redes; imagínate, ya no tengo tiempo para hacer más cosas”, añadió.

Karla Tarazona y Gisela Valcárcel

Cabe recordar que años atrás Tarazona cuestionó a Gisela Valcárcel y a la producción de su programa por la forma en que se expuso el romance de Christian Domínguez con la bailarina Isabel Acevedo, conocida como ‘Chabelita’.