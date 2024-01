La popular conductora de televisión, Karla Tarazona no ha tenido mucha suerte en el amor, pero de sus experiencias ha logrado obtener un amplio conocimiento y saber que es lo que espera de una pareja.

En un reciente entrevista, la conductora de ‘Préndete’ recordó algunos de sus romances y confesó que ha hecho con los tres vestidos de novia que ha usado en sus matrimonios con Leonard León, el empresario Raúl Fernández y Christian Domínguez, aunque la boda con este último fue simbólica.

Karla Tarazona contó para el podcast ‘Café con Chevez’ del diario Trome, que pese a haberse casado enamorada en cada ocasión, los tres matrimonios tuvieron finales turbulentos.

Su primer esposo, Leonard León, mantiene con ella una disputa legal por la pensión de sus hijos. Con Christian Domínguez, la relación terminó en medio de un escándalo debido a una infidelidad del cantante con su bailarina Isabel Acevedo. En el caso de Rafael Fernández, su separación causó revuelo al revelar que había dejado de amar a la presentadora.

En cuanto a los vestidos, Karla Tarazona informó que solo conserva el vestido de su boda con Rafael Fernández, aunque admitió no estar segura de su paradero exacto.

“ El primer vestido terminó en el área de vestuario de Recargados de Risa, el segundo, lo subasté, se lo di al Cacash. El tercero era prestado lo devolví, era alquilado. El del civil me mandé hacer con Cinthia Vigil, ese está en la casa de mi mamá porque no me entra. No sé quién lo tiene ”, contó para Trome.