Karla Tarazona expresó su deseo de casarse con Christian Domínguez durante una celebración del Año Nuevo 2026.

“ Cuando me case será mi esposo ”, declaró a Trome.

Asimismo, aseguró que si se casa con el cumbiambero, no será por una boda simbólica: “ No, esta vez tiene que ser de verdad, nada por notario ”.

Christian Domínguez y uno de sus más grandes deseos con Karla Tarazona: Quiero estar con ella hasta mi vejez

Tras reconciliarse, Christian Domínguez decidió romper su silencio sobre su relación con Karla Tarazona. La pareja, siempre bajo la mirada mediática, volvió a generar comentarios luego de que algunos seguidores dudaran de que él hubiera cambiado tras sus infidelidades pasadas. El cumbiambero aprovechó la oportunidad para aclarar su postura y confesar su mayor deseo junto a la conductora de televisión.

“Siempre rezo y agradezco a Dios por darme la oportunidad de volver a tenerla. No pretendo ni quiero perderla. Soy agradecido con Dios, estoy mostrando mi mejor versión y no pienso equivocarme otra vez… quiero estar con Karla hasta mi vejez, eso está en mis manos y haré lo mejor posible. Es mi gran deseo”, aseguró Domínguez para Trome.

El artista admitió que antes se sentía agobiado por la constante atención mediática, lo que le causaba incomodidad y ansiedad. Actualmente, asegura que su actitud ha cambiado y que busca comportarse de manera correcta con Tarazona.

“Antes me sentía presionado porque todos los ojos estaban sobre mí, pero depende de uno mismo porque si yo quiero hacer las cosas bien por decisión todo me va a rebotar bien, y si la friego me va a rebotar mal”, agregó el cantante.

Por su lado, Karla resaltó los cambios positivos que ha notado en la conducta de su pareja, aunque aclaró que no confía ciegamente ni pondría las manos al fuego por él.

“Si bien es cierto, hay errores que él ha cometido en todo sentido, pero he visto cambios muy importantes que me hacen pensar que puede ser mejor, porque yo no creo en los cambios de la noche a la mañana, sino en que las personas mejoran”, sostuvo Tarazona.