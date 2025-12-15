Karla Tarazona aseguró que disfruta consentir a su pareja, Christian Domínguez, como si fuera un rey. No obstante, destacó que el engreimiento es mutuo, pues él también la sorprende con costosos detalles, como carteras de lujo y anillos de oro, entre otros obsequios.

“Te cuento la verdad, yo lo mandé a recoger su regalo de Navidad a esa tienda. Lo engrío porque se lo merece. Es un hombre responsable y trabajador, así que le encargué que fuera a recoger su regalo y viera si estaba bien, pero él también aprovechó y me compró un obsequio. Mi esposo siempre me consiente “, declaró a Trome.

“ Trabajamos duro todo el año y todo es para el beneficio de nuestros hijos, pero también nos engreímos, son detalles que causan felicidad. Domínguez se lo merece, lo trato como a un rey y yo también me merezco todo “, agregó la conductora de televisión.

Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: “Lo que es tuyo siempre será, así pasen los años”

Karla Tarazona se toma con humor las predicciones de los videntes que aseguran que su relación con Christian Domínguez durará más de tres años y medio, superando así las que el cantante tuvo con Isabel Acevedo y Pamela Franco.

“Es algo que no me preocupa. Con todo lo que me ha pasado, dejo que la vida me siga sorprendiendo. Sola o acompañada, igual la vida sigue. Del futuro me preocupa terminar de pagar mi casa, que mis hijos estudien en la universidad, lo demás llega por añadidura. Lo que es tuyo siempre será, así pasen los años y haya una gran distancia, pero eso lo entiendes ya de grande”, declaró la presentadora a Trome.

Sin embargo, Tarazona aclaró que no mete las manos al fuego por el cumbiambero.

“No pongo las manos al fuego por nadie, ni por mis hijos porque de la puerta de mi casa para afuera no sé qué harán”, añadió.