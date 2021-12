Tras escuchar a Estrella Torres decir que ella fue quien apoyó la relación entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez, la conductora de TV, Karla Tarazona, se volvió a pronunciar sobre el tema.

En recientes declaraciones al diario Trome, Karla Tarazona se refirió a lo sucedido y restó importancia a Isabel Acevedo, de quien dijo que no existe en su vida ni tiene interés en mencionarla.

“No existe en mi vida ni me interesa mencionarla. Que cada uno saque sus propias conclusiones y queda ratificado que el tiempo da las mejores respuestas. La vida y Dios se encargan de darle a cada quien lo que se merece”, expresó Tarazona.

“No me interesa opinar de ella porque no existe en mi vida. Tengo la cabeza ocupada haciendo mis obras sociales en vez de estar pensando en tonteras”, agregó la conductora de “Mujeres al mando”.

Asimismo, Karla Tarazona aseguró que las declaraciones de Estrella Torres no cambiarán en nada la cordial relación que mantiene con el padre de su hijo, el cantante de cumbia Christian Domínguez.

“Nada me tiene que afectar. La relación que llevamos es de padres y eso no cambiará porque mi hijo está antes que cualquier cosa. Lo pasado, pisado”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Karla Tarazona recibe curioso regalo en “Mujeres al Mando”

Presente hizo que Tarazona se acuerde de su pasado.