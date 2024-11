La cantante colombiana, Karol G, lanzó su nuevo single “+57″ junto a otras figuras, como J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro o Blessd. Lejos de que el tema sea todo un éxito, ha sido duramente criticado por las autoridades colombianas, y hasta por el presidente Gustavo Petro, debido a que su letra ha sido tachada de sexualizar a menores de edad. En una de sus frases, los artistas Feid y Maluma hacen referencia a una mujer que es “mamacita (hermosa) desde los ‘fourteen’”, es decir desde los 14 años.

Ante ello, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB), entidad oficial que protege a los niños y adolescentes, señaló que “+57″ promueve “contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad”.

ARREPENTIDA

La popular “Bichota” aseguró que la letra “se sacó de contexto”, pero pidió perdón en redes sociales.

“Me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender [...]. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió.

Pese a ello, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, elevó en X una queja ante los artistas: “No hay mercado que justifique esta letra”, aseguró.

El sencillo también ha sido criticado por la revista Rolling Stone en español, que la calificó como un “desastre” que “hace apología a la sexualización de menores”. Citando el texto de ese medio, el presidente Gustavo Petro se expresó en X: “Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios”.

