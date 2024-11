La banda peruana Zen recientemente ha lanzado su último single “Me rendí”, un tema que ha sido creado en conjunto por la agrupación. Su vocalista Jhovan Tomasevich nos cuenta que la canción nació del cuestionamiento que se hacía día a día al pasar un año emocionalmente difícil al finalizar el 2023, después de la pandemia de coronavirus.

“Para mí el 2023, saliendo de la pandemia, fue un año emocionalmente difícil porque en mis cuarenta y picos de años pasé por este proceso de (cuestionarme) ¿qué hago?, ¿sigo haciendo música?, ¿me dedico a hacer otra cosa?, ¿hago música desde otra perspectiva? Te empiezas a cuestionar muchas cosas y empiezas a cuestionarte incluso si lo que estás haciendo es el mejor camino o es lo que quieres hacer”, comenta a Correo, Jhovan.

¿Cómo te sientes haciendo música?

Hacer música es mi pasión, es lo mejor que sé hacer, pero no dejo de cuestionarme y no dejo de hacer autocritico con las cosas que quiero hacer, pero hay un límite (...). Soy una persona bien ansiosa, todo lo quiero para ayer y esa ansiedad me lleva a querer los resultados ya, eso se volvió nocivo y me pasó factura.

¿De ello habla la letra de “Me rendí”?

En algún momento me di cuenta de que ya había hecho todo, llegué hasta el final y no me gustó, es momento de dejar que las cosas pasen como tienen que pasar, ríndete (me dije), no todo lo vas a poder controlar, es imposible. Pensar que siempre tienes que estar con el éxito adelante es tóxico. (...) A veces hay que aprender a navegar en el fracaso y de eso trata la canción.

¿Es fácil o difícil hacer música en la actualidad?

Siempre ha sido difícil, la única diferencia es que antes la competencia era un poco más local. Ahora, (...) compites de manera internacional. En el mundo en general hay una sobreoferta musical, no hay tanta gente escuchando tanta música y ahí viene el problema porque si eres un artista nuevo cómo logras visibilidad en un ambiente donde hay tanto.

Ahora hay muchas colaboraciones de artistas, ¿es eso lo que escucha un público nuevo?

Las colaboraciones son estrategias que se han popularizado un montón y ha funcionado muy bien en el reguetón. Si hay algo que yo puedo rescatar de este género, que para muchos rockeros es odiado, pero para mí no, es que ellos rompieron este paradigma de hacer colaboraciones porque entendieron que el público nuevo ya no escucha discos en las plataformas digitales. El público nuevo escucha playlist y estos son básicamente cuando alguien agrupa canciones de diferentes artistas con un hilo conductor o un mismo estilo.

¿Zen planea realizar alguna colaboración?

La única colaboración que hemos tenido con una invitada por parte nuestra es Daniela Darcourt, es la única. Y no estamos tan interesados de continuar (colaborando), es bacán hacerlo, es una estrategia interesante y unifica géneros y da variedad, pero somos bastante celosos de nuestra música.

¿Zen ha ganado mayor visibilidad con tu conducción en un streaming?

No lo sé, estoy en pleno descubrimiento (...), pero el canal está logrando gran visibilidad y lo siento porque hasta el pata que estaciona los aviones en el aeropuerto me saluda y me dice que me ve, lo cual hace tiempo no pasaba. Ahora, saben que soy músico, pero tal vez no escuchen mi música. Yo quiero pensar que, si eso sucede, mi presencia en las plataformas digitales como músico puede dar mayor visibilidad a otros músicos.

¿Sientes temor de hablar de política en la coyuntura actual?

No, no siento miedo. Tenemos libertad de dialogar de cualquier tema, pero debemos ser responsables con nuestras opiniones sin difamar y sin mentir.





SOBRE EL ARTISTA

Jhovan Tomasevich, músico

Es compositor y fue parte de la banda Huelga de Hambre. Actualmente continúa como vocalista de la banda de rock Zen y participa como conductor en el programa de streaming “Nadie se salva”, en la plataforma de YouTube.

48 años tiene el cantante nacido en Lima.

2001 se formó la banda Zen, de rock peruano.

