Luego de la denuncia que Glenda Rodríguez contra John Kelvin, el cantante decidió pronunciarse y aseguró que ella nunca fue su pareja. Además, el intérprete reveló que ha pedido garantías para su vida, sus hijos y familia, porque es una mujer que le hizo daño.

“ Nunca fue mi pareja, porque no es una mujer de la cual uno no se puede sentir orgulloso o llevarla de la mano, éramos salientes, se hizo mi amiga y la pasábamos bien hasta que comenzó a coaccionarme, usurpar, robar, amenazar, extorsionar y agredirme física y psicológicamente, por eso me distancié ”, declaró Kelvin para Trome.

En ese sentido, John Kelvin afirma que Rodríguez rompió su celular en dos oportunidades, también mencionó “agarró mi chip y lo puso en otro móvil, comenzó hablar como si fuera yo usurpando mi identidad”.

“ Me mandó a hacer daño con una gente, me ‘centró’ por eso ya pedí garantías para mí, mis hijos y mi familia. Una persona que dice ser tu pareja, por qué tendría que grabarte en todo momento, con qué intención ”, sostuvo.

“ Yo fui agredido, si ves su historial ella tiene denuncias por agresión. Ella me venía pidiendo dinero. Voy actuar legalmente, ya la denuncié por difamación, coacción, extorsión y usurpación ”, agregó.

John Kelvin es detenido nuevamente por denuncia de violencia doméstica de su pareja

El cumbiambero John Kelvin fue detenido nuevamente por violencia doméstica, esta vez a raíz de una denuncia presentada por su actual pareja, Glenda Rodríguez.

La mujer, de 37 años, acusó al cantante de agredirla físicamente. Rodríguez ya había denunciado previamente agresiones tanto físicas como psicológicas por parte de Kelvin.

Según su testimonio, los ataques ocurren con frecuencia cuando el cantante consume alcohol. La pareja, que lleva varios meses de relación, se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática debido a estos hechos.

Publican aterrador audio de actual pareja de John Kelvin

Magaly Medina publicó unos audios de Glenda Rodríguez, actual pareja de John Kelvin, donde esta teme por su integridad y deja entrever que recibió amenazas del cantante.

“Él va a venir en estos días y me va a golpear, me quitaron el celular, me lo quitaron y no pude grabar”, dijo Glenda Rodríguez en llamada telefónica.

Denunció que recibió amenazas por parte del cumbiambero luego de que se conociera que la golpeó. Esto habría influenciado para que cambie su versión en 180° grados.

“Él sabe que si yo lo denuncio, él se va automáticamente preso... por eso yo tenía miedo de denunciarlo”, añadió.

