Kate del Castillo sigue firme en su decisión de no ser madre: “Nunca quise hijos, no me llama la atención”

Kate del Castillo vuelve a ser noticia al reafirmar su postura de no querer convertirse en mamá. En una entrevista realizada por Chiquis Rivera, la actriz señala que no cree que vaya a tener hijos en un futuro y que se sentía egoísta por ello. Además, la mexicana afirmó que las mujeres “son más que un cuerpo reproductivo”.

Ante las revelaciones de Chiquis Rivera sobre la maternidad, Kate del Castillo dio un importante mensaje sobre el amor propio. “Egoísta no está en mi vocabulario, está en una connotación negativa porque así es la sociedad, pero a mí me parece que es lo más hermoso que hay: amarnos primero a nosotros y luego proveer a los demás”, expresó.

Asimismo, la protagonista de ‘La Reina del Sur’ también señaló que desde siempre no quería ser madre. “ Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas ”, reveló.

Además, la hija del reconocido actor Eric del Castillo, indicó que las mujeres no tienen el deber de ser madres si no lo quieren. “ No nada más somos un cuerpo reproductivo, no somos solo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso ”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR