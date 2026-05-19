Más de ocho mil personas convocaron en sus dos funciones “Planchando el Despecho 2026: Todas Vuelven”, el espectáculo que reunió a Gianella Neyra, Katia Condos, Almendra Gomelsky, Maricarmen Marín y Rebeca Escribens, reafirmando así porqué es uno de los fenómenos musicales más queridos del país.

Bajo la dirección de Juan Carlos Mazo y Renato Bonifaz, el anfiteatro del Parque de la Exposición se convirtió en una auténtica fiesta, en la que miles de asistentes cantaron cada tema, bailaron y se dejaron llevar por una puesta en escena preparada especialmente para esta nueva edición.

Clásicos inolvidables se escucharon durante las dos noches del espectáculo entre los que se incluyeron: “Él me mintió”, “Chico de mi barrio”, “La maldita primavera”, “No soy una señora”, “Qué bonita es esta vida” y “Yo te esperaba”, entre muchos otros temas icónicos que hicieron cantar y emocionarse a miles de asistentes de principio a fin.

Durante ambas noches, el público coreó clásicos inolvidables como “Él me mintió”, “Chico de mi barrio”, “La maldita primavera”, “No soy una señora”, “Qué bonita es esta vida” y “Yo te esperaba”, entre muchos otros temas.

Uno de los momentos más celebrados por el público fue el regreso de Rebeca Escribens, quien volvió a formar parte del espectáculo tras no haber estado en la temporada pasada. Su aparición en escena fue recibida con aplausos y ovaciones, demostrando el cariño y la conexión que mantiene con los seguidores de “Planchando el Despecho”.

“Volver a este escenario y reencontrarme con mis compañeras y con el público ha sido realmente emocionante. Han sido dos noches inolvidables y muy especiales para todas nosotras, estoy feliz”, comentó Escribens tras su esperado regreso al espectáculo.

Katia Condos fue una de las más emocionadas por la respuesta del público a los conciertos que ofrecieron bajo el marco de las canciones de desamor.

“Estamos profundamente emocionadas y agradecidas. Vivir estas dos noches con el público ha sido realmente increíble y confirma el enorme cariño que existe por este show”, expresó Katia Condos tras el rotundo éxito de ambas funciones.