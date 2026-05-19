El esperado reencuentro de Gianella Neyra, Katia Condos, Almendra Gomelsky, Maricarmen Marín y Rebeca Escribens demostró por qué “Planchando el Despecho 2026: Todas Vuelven” es uno de los fenómenos musicales más queridos del país.
El esperado reencuentro de Gianella Neyra, Katia Condos, Almendra Gomelsky, Maricarmen Marín y Rebeca Escribens demostró por qué “Planchando el Despecho 2026: Todas Vuelven” es uno de los fenómenos musicales más queridos del país.

Más de ocho mil personas convocaron en sus dos funciones “Planchando el Despecho 2026: Todas Vuelven”, el espectáculo que reunió a Gianella Neyra, Katia Condos, Almendra Gomelsky, Maricarmen Marín y Rebeca Escribens, reafirmando así porqué es uno de los fenómenos musicales más queridos del país.

Bajo la dirección de Juan Carlos Mazo y Renato Bonifaz, el anfiteatro del Parque de la Exposición se convirtió en una auténtica fiesta, en la que miles de asistentes cantaron cada tema, bailaron y se dejaron llevar por una puesta en escena preparada especialmente para esta nueva edición.

Clásicos inolvidables se escucharon durante las dos noches del espectáculo entre los que se incluyeron: “Él me mintió”, “Chico de mi barrio”, “La maldita primavera”, “No soy una señora”, “Qué bonita es esta vida” y “Yo te esperaba”, entre muchos otros temas icónicos que hicieron cantar y emocionarse a miles de asistentes de principio a fin.

Durante ambas noches, el público coreó clásicos inolvidables como “Él me mintió”, “Chico de mi barrio”, “La maldita primavera”, “No soy una señora”, “Qué bonita es esta vida” y “Yo te esperaba”, entre muchos otros temas.
Durante ambas noches, el público coreó clásicos inolvidables como “Él me mintió”, “Chico de mi barrio”, “La maldita primavera”, “No soy una señora”, “Qué bonita es esta vida” y “Yo te esperaba”, entre muchos otros temas.

Uno de los momentos más celebrados por el público fue el regreso de Rebeca Escribens, quien volvió a formar parte del espectáculo tras no haber estado en la temporada pasada. Su aparición en escena fue recibida con aplausos y ovaciones, demostrando el cariño y la conexión que mantiene con los seguidores de “Planchando el Despecho”.

“Volver a este escenario y reencontrarme con mis compañeras y con el público ha sido realmente emocionante. Han sido dos noches inolvidables y muy especiales para todas nosotras, estoy feliz”, comentó Escribens tras su esperado regreso al espectáculo.

Katia Condos fue una de las más emocionadas por la respuesta del público a los conciertos que ofrecieron bajo el marco de las canciones de desamor.

“Estamos profundamente emocionadas y agradecidas. Vivir estas dos noches con el público ha sido realmente increíble y confirma el enorme cariño que existe por este show”, expresó Katia Condos tras el rotundo éxito de ambas funciones.

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