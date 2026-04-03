Katia Condos aseguró que no ve como un fracaso el término de su relación de 30 años con Federico Salazar.

“ Yo sé que todo el mundo sabe que ya no estoy con Federico, después de 30 años, pero no puedo decir que ese ha sido un fracaso. Es un éxito porque hemos construido algo maravilloso. Antes de él, yo no creía en las relaciones largas, ni en que alguien pudiera amarme por cómo yo era; era súper insegura”, expresó la actriz en el podcast de Cristian Rivero.

“ Ahorita es un poco confuso y caótico, pero tengo la absoluta seguridad de que todo se va a acomodar. Yo creo que los dos vamos a tratar de que la familia que hemos hecho se vea lo menos perjudicada posible con este tránsito a otra forma. Nunca vamos a dejar de ser papás de nuestros hijos, ni de ver por el bien de ellos. Entonces, falta mucho camino por recorrer, pero tengo la certeza de que vamos a estar bien todos, incluidos mis hijos”, agregó.

Cabe recordar que Katia Condos y Federico Salazar comunicaron el fin de su matrimonio el 11 de marzo de 2026, luego de tres décadas de relación. La pareja, considerada una de las más sólidas de la televisión peruana, pidió respeto y discreción en esta etapa.

Katia Condos pierde los papeles ante preguntas sobre su situación con Federico Salazar

Luego de anunciar en redes sociales su separación con Federico Salazar tras más de 30 años de relación, Katia Condos fue captada ingresando a un gimnasio, donde guardó silencio ante las preguntas de reporteros de diversos programas de espectáculos.

La también actriz, al ser consultada por reporteros de Amor y Fuego sobre su actual situación con Salazar, tuvo fuertes comentarios que no pasaron desapercibidos.

“Nos ha sorprendido esta separación, ¿todo bien?”, comentó el hombre de prensa. Condos, al escuchar esa pregunta, reaccionó: “La put*** madre”.

Luego, al salir del establecimiento, Katia respondió visiblemente molesta a la prensa, afirmando que “todo está en el comunicado”.

“Todo está en el comunicado, gracias por su interés”, finalizó.

Al escuchar sus fuertes declaraciones, Gigi Mitre comentó que la actriz pudo reaccionar de otra manera, pero que comprende por el dolor que está pasando.

“Pudo reaccionar distinto, pero la entiendo, comparto su proceder. El papel aguanta todo, pero ahí el amor se acabó”, expresó Gigi.