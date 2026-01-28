En el marco de la realización del evento Content Americas, que se llevó a cabo en el Hilton Downtown de la ciudad de Miami, se anunció oficialmente la primera película escrita por la reconocida actriz Katia Condos.

Se trata de la cinta “No tan viuda”, una comedia romántica que promueve el empoderamiento femenino. En la misma, Katia compartirá el rol estelar con los no menos reconocidos actores Jorge Aravena y Carlos Carlín. Durante el evento, se firmaron oficialmente los contratos de los actores en el stand de WAWA, ubicado en el Market Floor.

Katia Condos, actriz con una vasta trayectoria en cine, teatro y televisión, viajó especialmente a Miami para formar parte de este importante anuncio. La presencia de Condos subrayó el compromiso de Ceci G Entertainment & Consulting, innovadora empresa que dirige Ceci Gómez de la Torre, por fomentar la diversidad y el talento latino en la industria del cine.

El reconocido actor latinoamericano Jorge Aravena, famoso por sus papeles en telenovelas como “Girasoles para Lucía” y “Pituca sin Lucas”, se unirá a Carlos Carlín, destacado actor y comediante, para dar vida a los personajes principales de esta prometedora comedia.

La firma del contrato también contó con la presencia de Luis Lavanda y Diana Quiroga, managers y socios del proyecto, así como de la destacada directora Ani Alva, quienes acompañaron este lanzamiento que marca el inicio de una nueva etapa para Ceci G Entertainment & Consulting en la industria audiovisual.