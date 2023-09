Katia Palma sobre su vida amorosa: “No me gustan las etiquetas, me enamoraré de quien llegue”

Katia Palma reveló que en un momento de su vida se ha enamorado de mujeres, y por ello califica que a sus amores como “sin etiquetas”.

“ Sí, dije por qué no, a ver qué onda, pero es muy difícil decirme porque soy una persona muy independiente y necesito buscar eso que yo necesito... Bien con los dos. Ahorita estoy contenta, estoy feliz porque yo me siento bien, todo es como una cadena... porque primero yo no me sentía bien por la cosa física, sentía que nadie me iba querer entonces me escabullía en otros amores que me daban eso, pero no me sentía bien en el fondo”, respondió al podcast ‘Café con la Chévez’ tras ser consultada por sus preferencias entre hombres o mujeres.

La actriz, quien está soltera en la actualiad, también fue consultada por su orientación sexual. Sobre ello, la exconductora de televisión afirmó que no lo definiría porque es abierta al amor que llegue a su vida.

“ No me gustan las etiquetas, yo me voy a enamorar de la persona que llegue a mi vida. Soy bien espesa yo, tengo un carácter bien pesado. Soy bien pesada en las relaciones, reniego mucho, estoy tan acostumbrada a mis cosas que si viene alguien a perturbarme, me aburro fácilmente”, manifestó.

“ Hay chicos que me han tocado muy toscos, que no superan mis expectativas, o chicas que son muy toscas. Me gusta la compresión, el respeto y la confianza, eso es básico, que sea una persona divertida, que me sepa llevar, es difícil encontrar un match... yo no pierdo la esperanza de por lo menos terminar mis días con alguien que me pueda cambiar el pañal... no me gusta que me marquen, que me hostiguen, me encanta mi libertad y que puedas levantarme y ver a la otra persona que te está diciendo la verdad, eso es importante, buscar un compañero de vida, ay me pongo feeling”, añadió.