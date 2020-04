Tras haberse visto enfrentadas por la custodia de su menor hijo luego de terminar su relación amorosa, Katty García y Karim Vidal sorprendieron al amistarse en medio de la pandemia del coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, Karim Vidal compartió un video donde se le observa jugando con su hijo en la casa de Katty García.

“Estamos en momentos difíciles en el mundo, gente muere a diario y no solamente por la pandemia, también por carencias y muchas razones más. Cuando uno ve el dolor de los otros humanos, hace un alto a todos los impulsos y acciones negativas y creo que nuestra responsabilidad es cuidar de nuestro hijo”, escribió Karim Vidal ante los rumores de una posible reconciliación.

Por su parte, Katty García también aclaró que no ha perdido la custodia de su hijo y que sigue viviendo con él. “Para todas las personas que me están preguntando por mi hijito, acá está mi hijito, nadie me lo ha quitado. Está conmigo. No se hagan ideas, chicas. Mi hijito está conmigo y siempre va a estar conmigo”, manifestó la exchica reality.