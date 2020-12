El hijo de Katty García y Karim Vidal cumplió tres años el último sábado 12 de diciembre, y la pareja no dudó en dedicarse emotivos mensajes a través de las redes sociales, evidenciando así que se encuentran en un gran momento tras su reconciliación.

A través de su cuenta de Instagram, Katty García confirmó con un extenso mensaje que junto a su esposa criarán a su pequeño hijo.

“AMO ser tu mamá y escuchar que me digas mamá me derrite.... Definitivamente es la mejor etapa que viví, vivo y seguiré viviendo pero no sola si no junto a ti @karimvidal, porque aunque no lo crean Antonio nos tiene de cabeza jaja, somos unas mamis muy afortunadas y chochísimaaaaas”, escribió la popular ‘Toñita’.

Por su parte, su pareja Karim Vidal no tardó en pronunciarse sobre la fecha especial y agradecerle a Katty García por haberle dado a su segundo hijo.

“Gracias Katty, porque hace tres años me diste el segundo regalo más hermoso de mi vida, aquel 12 de diciembre fuiste tan valiente, después de tantos meses de espera de imaginar cómo será nuestro hijo de planear cada cosa que haremos cuando él llegue a nuestras vidas... Ese día fuiste una mujer muy valiente!! Feliz aniversario número 3 de ser una maravillosa madre! Mil veces gracias”, fueron las emotiva palabras de Karim Vidal.

Tras el detalle de su pareja, Katty García no dudó en responderle en los comentarios: “Qué lindas palabras, pues vivimos la mejor etapa juntas de criar Antonio”.

VIDEO RECOMENDADO

Mamá de Mario Irivarren afirma estar contenta con la relación de su hijo con Vania Bludau

Mamá de Mario Irivarren afirma estar contenta con la relación de su hijo con Vania Bludau VIDEO