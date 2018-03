​Katy Perry se pone camiseta de la selección que Chiara Pinasco le regaló (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

La cantante y compositora estadounidense Katy Perry llegó a Lima para dar un show como parte de su tour 'Witness'.

Es así que Katy Perry se presentó este 21 de marzo en el Jockey Club de Lima, hasta donde muchas figuras locales se dieron cita, entre ellas la conductora de TV Chiara Pinasco.

Y fue la propia Chiara Pinasco quien a través de sus redes sociales compartió un collage de imágenes donde se puede ver a Katy Perry vistiendo la camiseta de la selección peruana.

"Se la puso!!!!!! La camiseta que le regalé What an amazing show @katyperry !!! We (love) U!!! (Qué asombroso show, Katy Perry, te amamos)", escribió Chiara Pinasco en Instagram.

La publicación superó los tres mil 'me gusta' en apenas una hora.