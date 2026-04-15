La policía local confirmó este miércoles a la AFP que Katy Perry se encuentra bajo investigación en Australia, luego de que la actriz Ruby Rose la acusara de presunta agresión sexual.

A través de sus redes sociales, Rose denunció que la cantante —quien mantiene una relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau— habría cometido la agresión en una discoteca de Melbourne hace aproximadamente 20 años.

Las publicaciones generaron amplia repercusión mediática, aunque posteriormente fueron eliminadas.

El martes, Rose —reconocida por su participación en la serie “Orange Is the New Black”— aseguró haber presentado formalmente la denuncia ante la policía, motivo por el cual indicó que no puede referirse públicamente al caso.

(Foto: AFP)

La AFP consultó a la policía del estado de Victoria, que evitó identificar a Perry, aunque confirmó que se encuentra “investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”.

“Como la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento”, agregó un portavoz.

Un representante de Perry negó las acusaciones en declaraciones a la revista Variety.

“Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, señaló.

“Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas repetidamente por los afectados”, añadió.