La popular banda argentina de cumbia Ke Personajes grabó hace algunas semanas en las playas del sur de Lima el videoclip de su próximo sencillo titulado “Nos prometimos”, cuyo lanzamiento está previsto para enero de 2026.

El tema formará parte de la nueva producción discográfica del grupo, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera a nivel internacional.

Regreso confirmado al Perú en 2026

Tras una exitosa gira por el Perú, en la que se presentaron no solo en Lima sino también en Huancayo, Piura, Nazca y Puerto Maldonado, trascendió que Ke Personajes volverá al país en 2026, en lo que promete ser uno de los shows más esperados del próximo año.

El reencuentro con el público peruano se perfila como uno de los eventos más atractivos dentro de la agenda musical del 2026.

Un año histórico para la agrupación

Ke Personajes vive un año clave en su trayectoria artística. Durante este periodo, la banda recorrió diversas ciudades de Argentina, realizó presentaciones en Chile, pasó por importantes recintos de España y cerró su tour en el Perú, consolidando su crecimiento internacional.

En cada escenario, el grupo destacó por su conexión con el público, energía en escena y el carisma que los caracteriza.

Participación en festival internacional en México

Como parte de su expansión internacional, Ke Personajes se presentó por primera vez en el reconocido festival Tecate Pa’l Norte, en México.

En este evento compartieron escenario con artistas de talla mundial como Green Day, Justin Timberlake, Garbage, Kings of Leon y Benson Boone, entre otros.

Un show esperado por el público peruano

La agrupación regresará al Perú con una puesta en escena renovada, que incluirá luces, sonido de primer nivel y un repertorio de canciones que ya se han convertido en himnos en Latinoamérica.

El público peruano será testigo en 2026 de un espectáculo que promete mantener la energía y el espíritu festivo que caracteriza a Ke Personajes.