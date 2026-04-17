El regreso de Ken-Y a los escenarios de Lima ya genera gran expectativa entre sus seguidores. El artista puertorriqueño se presentará el 27 de mayo en Arena 1, en un concierto que promete repasar sus grandes éxitos y conectar nuevamente con el público peruano que ha acompañado su carrera desde sus inicios.

En diálogo con Diario Correo, el artista repasa los detalles de su esperado show, su conexión con el público peruano y las colaboraciones musicales de su próximo álbum.

Con una trayectoria marcada por éxitos del reguetón romántico, Ken-Y promete una noche cargada de nostalgia, energía y nuevas sorpresas sobre el escenario.

—¿Qué significa para ti regresar a Lima y reencontrarte con el público peruano?

Para mí es muy importante porque Perú me ha dado muchas cosas lindas y poder estar aquí en Lima para presentar mi concierto en esta etapa en mi carrera es una bendición. Espero que toda esa gente que que me ha apoyado por más de 20 años pueda disfrutar tanto como yo este 27 de mayo. Este concierto que es para los fanáticos. Un show dedicado a todos ellos y sé que van a disfrutar un montón.

—Tu música ha marcado a toda una generación, ¿cómo sientes la conexión con tus fans peruanos a lo largo de los años?

Muy bien, creo que he logrado mantener esa conexión con ellos por mucho tiempo y eso es lo que me ha permitido seguir desarrollándome como artista , seguir trayendo nuevas propuestas, manteniéndome vivo en las presentaciones acá y contento porque si no fuera por eso nada de esto estuviera subiendo.

—El género urbano ha cambiado mucho en los últimos años, ¿cómo ves tu lugar dentro de esta nueva escena?

Gracias a Dios gozo de haber ganado un lugar muy especial dentro la gente en la industria. Creo que soy un artista que ha logrado marcar una época. He logrado ascender también y tengo un sello muy especial dentro de música.

Yo soy una artista que reconocen por muchas cosas dentro de esta industria, por las aportaciones tanto con mis letras románticas, como el impacto que he tenido en muchos países. Creo que estoy muy agradecido porque la gente ha logrado situarme en un lugar muy importante dentro de de esta industria y con mucha humildad lo recibo. Espero poder seguir haciendo muchas cosas bonitas para ella.

—¿Qué opinas de las nuevas generaciones del género urbano?

Me parece genial, estoy seguro que lo que hace que la música y el género urbano se mantenga vivo es exactamente eso; la evolución, el nacimiento de nuevas estrellas, nuevas propuestas y del nuevo estilo.

Con más rapidez, creo que siguen naciendo artistas no solamente de Puerto Rico ni Colombia, sino que también en Chile, México, Perú, Venezuela, entre otros países. Están marcando un gran momento la música urbana.

—¿Hay algún proyecto que estés desarrollando actualmente que te emocione compartir con tus fans?

Aparte de los conciertos, estoy trabajando mucha música, con colaboraciones con Wisin, Eladio Carrión, entre otros artistas. Estamos viendo el momento para comenzar a grabar el próximo álbum. Por el momento tenemos la tarea de la gira de ‘Enamorados’ donde ya lo he presentado en Puerto Rico, Chile, ahora toca Perú, vamos a estar en Argentina y en Bolivia. Vamos a tener mucho trabajo por ahí.