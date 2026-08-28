Tras el éxito de su primera presentación, Ken-Y regresa a Lima para reencontrarse con sus seguidores. El artista puertorriqueño se presentará el viernes 30 de octubre en Arena 1, en lo que será la última oportunidad que tendrán sus fans en Perú de disfrutar del tour “Enamorado”, en un noche que contará con invitados especiales y grandes sorpresas.

Una de las principales novedades será la incorporación de un segundo escenario, que permitirá acercar aún más el espectáculo a sus fans. Este espacio será utilizado durante distintos momentos con invitados especiales.

El artista presentará sus más grandes éxitos como “Down”, “Igual que ayer”, “Te regalo amores”, “Princesa” y “Llorarás”, será una última oportunidad para volver a cantar aquellas canciones que marcaron una generación y que consolidaron a Ken-Y como una de las voces más reconocidas del género urbano romántico. Además, de un espectáculo en vivo e invitados peruanos.

El segundo round de Ken‑Y busca convertirse en una celebración de la nostalgia, el romanticismo y las canciones que acompañaron a toda una generación. “Perú siempre ha sido muy especial para mí y volver después de la primera presentación tiene un significado enorme. Esta vez quiero que vivamos una noche todavía más cercana, con las canciones que nos han acompañado durante tantos años y algunas sorpresas. Será la última vez que presentemos “Enamorado” en Perú, así que espero que podamos despedir este formato juntos, cantando, recordando y disfrutando como lo hemos hecho siempre”, señaló Ken-Y.

DATOS DEL CONCIERTO

Artista: Ken‑Y

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026

Hora: 9:00 p.m.

Lugar: Arena 1, Costa Verde

Entradas: Joinnus

Precios: Desde los S/128.

SOBRE KEN‑Y

Ken‑Y es una de las voces emblemáticas del reguetón romántico. Como integrante del dúo R.K.M. & Ken‑Y y posteriormente durante su carrera como solista, ha conquistado a millones de seguidores con una propuesta que combina ritmos urbanos, melodías románticas y letras que han trascendido generaciones.

Con numerosos éxitos internacionales y una estrecha conexión con el público peruano, su regreso a Lima promete una noche cargada de recuerdos, emoción y sorpresas.