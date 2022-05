El actor estadounidense Kevin Spacey, de 62 años, ha sido acusado este jueves por la Fiscalía británica de cuatro delitos de agresión sexual contra tres hombres cometidos en el Reino Unido entre 2005 y 2013.

La directora de la división especial de crimen de la fiscalía, Rosemary Ainslie, señala en un comunicado que también “ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento”.

Los cargos comprenden dos agresiones sexuales en marzo de 2005 en Londres contra un hombre (referido como demandante número 1) y una tercera en agosto de 2008 contra el “demandante número 2″, que le acusa asimismo de hacerle participar en una actividad penetrativa sin consentimiento.

La cuarta agresión sexual, contra el demandante número 3, se produjo supuestamente en abril de 2013 en el condado inglés de Gloucestershire. Ainslie precisa en la nota que los cargos se le imputan tras revisar los datos recabados en una investigación por la Policía Metropolitana de Londres, también conocida como Scotland Yard.

“El Servicio de Fiscalía de la Corona recuerda a todos los interesados que los procesos penales contra Spacey están activos y tiene derecho a un juicio justo”, afirma la fiscal, para subrayar que solo un tribunal puede determinar eventualmente su inocencia o culpabilidad.

Ainslie avisa de que es “muy importante” que no se difundan informaciones en la prensa o por internet que puedan levantar prejuicios sobre este caso. El actor estadounidense residió durante varios años en Londres, donde ocupó el puesto de director artístico del teatro The Old Vic entre 2004 y 2015.

Los responsables de esa emblemática sala londinense indicaron en 2017 que habían recibido quejas de 20 personas que aseguraron que fueron acosadas sexualmente por Spacey, quien también afrontó cargos por este tipo de delitos en EEUU.

