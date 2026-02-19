El trapero español Kidd Keo presentó oficialmente “VÁMONOS 2.0”, una nueva versión de uno de los temas más representativos de su catálogo, y anunció una visita promocional al Perú durante 2026.

El lanzamiento marca el regreso del artista a una de sus canciones más populares, incluida originalmente en el álbum BACK TO ROCKPORT (2020), producción que consolidó su proyección internacional.

Un hit que regresa cinco años después

En 2020, Kidd Keo publicó BACK TO ROCKPORT, un disco que reforzó su presencia en la escena del trap en español. Ese mismo año lanzó éxitos como “Como vas?”, “Ma Vie”, “RIP THE WOO” y “MONEY TILL I DIE”.

Sin embargo, “VÁMONOS” destacó como una de las favoritas del público, pese a no haber sido promovida como single principal. El tema se mantiene entre los más reproducidos del artista en plataformas digitales y es uno de los más celebrados en sus presentaciones en vivo.

Cinco años después, “VÁMONOS 2.0” revisita esa esencia con una producción renovada, manteniendo las barras originales que ahora funcionan como homenaje y cierre del nuevo track.

Una faceta más romántica sin perder el sello trap

Editado bajo el sello DBT Empire, “VÁMONOS 2.0” muestra una versión más introspectiva del artista, sin abandonar los códigos y la actitud que lo posicionaron como uno de los referentes del trap español.

Con una duración cercana a los dos minutos, el tema apuesta por una narrativa emocional más directa y una producción completamente distinta a la original.

El videoclip acompaña esta evolución artística, evitando la nostalgia y reforzando la vigencia de su propuesta musical.

Visita promocional al Perú

El artista anunció que realizará una visita promocional al Perú este año, con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado local y acercarse a su público peruano.

La llegada de Kidd Keo se enmarca en una estrategia de expansión en América Latina, donde el trap en español continúa consolidándose como uno de los géneros urbanos de mayor crecimiento.