El fenómeno de la música urbana chilena, Kidd Voodoo, llega al Perú con su esperada gira “Deluxe Tour”, luego de romper todos los récords en su país con once Movistar Arena completamente agotados. El concierto se realizará el 7 de noviembre en el Centro de Convenciones Central (Jr. Ica 469, Centro de Lima), y promete ser una experiencia inolvidable para sus fanáticos.

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 16 de octubre a la 1:00 p.m. a través de la plataforma oficial de Ticketmaster, y se espera una alta demanda similar a la registrada en Chile, donde los boletos se agotaron en apenas cuatro horas.

Un récord histórico en la música latina

Con el “Deluxe Tour”, Kidd Voodoo ha hecho historia: es el primer artista del mundo en agotar once veces el Movistar Arena de Chile, superando incluso a figuras consagradas como Luis Miguel, quien ostentaba diez presentaciones en ese recinto. Este logro lo consolida como uno de los exponentes más influyentes y exitosos del género urbano latinoamericano.

El espectáculo, que recorrerá diversas ciudades de Latinoamérica y España, destaca por su escenografía innovadora: un escenario en forma de cruz que permite al artista estar más cerca que nunca del público, generando una conexión íntima y vibrante con sus seguidores.

Una carrera en ascenso imparable

El 2025 ha sido un año decisivo para Kidd Voodoo. Su participación en el Festival de Viña del Mar, donde fue ovacionado por el público y la crítica, marcó un punto de inflexión en su carrera. Ahora, con este tour internacional, el artista reafirma su autenticidad, energía y capacidad de conectar con una nueva generación de fans.

“El Deluxe Tour no es solo un show, es una experiencia que celebra la lealtad, la emoción y el amor que nos une con nuestra comunidad”, declaró el artista en un mensaje reciente a sus seguidores.

Detalles del concierto en Lima

📅 Fecha: Jueves 7 de noviembre

Jueves 7 de noviembre 📍 Lugar: Centro de Convenciones Central (Jr. Ica 469, Centro de Lima)

Centro de Convenciones Central (Jr. Ica 469, Centro de Lima) 🎟️ Entradas: Desde el jueves 16 de octubre a la 1:00 p.m. por Ticketmaster

Desde el jueves 16 de octubre a la 1:00 p.m. por 🎤 Gira: Deluxe Tour

Con este esperado concierto, Kidd Voodoo promete traer a Lima la misma euforia y energía que lo consagraron en Chile, ofreciendo un espectáculo lleno de ritmo, emoción y conexión con su público.