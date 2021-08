Kike Suero tendrá a su octavo hijo pese a que su expareja y madre de tres de sus hijas, Geraldine Quezada, reclama pensión por alimentos para las menores. La madre del nuevo bebé será Vicky Torero, quien convive con el cómico desde el 2020, según el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Geraldine Quezada fue entrevista por Magaly Medina y se reafirmó en sus denuncias porque el comediante no estaría cumpliendo con sus responsabilidades con las hijas que tiene con ella. Además explicó que Kike Suero mantiene a otras personas en vez de depositar pensión a sus hijas.

“El señor ese no se está haciendo cargo de la pensión. Qué persona que no tiene trabajo o dinero se hace de otro hijo, me indigna leer en los diarios que el dice que está feliz ”, dijo Geraldine.

