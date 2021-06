El actor cómico Kike Suero afirmó que tiene el deseo de tener otro hijo, esta vez con su novia, llamada Vicky Torero, de quien está completamente enamorado y siente que vive una nueva etapa en su vida.

“Estamos juntos un año y dos meses; y me ha dado mucha tranquilidad, es una mujer honesta y leal. Por eso, ahora soy un hombre casero y con objetivos que estoy cumpliendo poco a poco. Nos gustaría ser padres, creo que eso podría darse el próximo año”, dijo en diálogo con Trome.

Según el cómico, sus días cambiaron gracias a su nueva pareja, en quien confía y, además, contó una anécdota de trabajo que vivió con ella.

“La tranquilidad que hoy tengo junto a Vicky no la cambio por nada del mundo, estoy muy feliz, tengo una vida muy casera... como dicen, soy un ‘sacolargo feliz’. Yo confío mucho en ella, y viceversa. Por ejemplo, hace unos días me fui a Ica a trabajar y ella estuvo en un desfile en bikini, fue sola y ambos regresamos a la casa después de trabajar, sin problemas. No es como antes que vivía en un mundo de mentiras, te engañan y aprendes a engañar, estaba en un mundo horrible lleno de falsedades”, manifestó.

Por otro lado, Kike Suero quiere alegrar a los ciudadanos abriendo su circo, pero con todas las medidas de bioseguridad que establece el Ministerio de Salud.

“Estoy viendo todos los detalles para poder hacer show de circo con el aforo reducido, pues el público lo reclama, quieren divertirse con la familia. Además, tengo todo el apoyo de mi novia Vicky (Torero), quien se ha convertido en un soporte emocional en mi vida”, sostuvo.

