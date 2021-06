La exvedette Monique Pardo reveló que ha sufrido el abandono por parte de la producción de Gisela Valcárcel, luego de haber sufrido una fuerte caída cuando acudió a reforzar una presentación en ‘El Artista del Año’.

“Me han hecho rayos X para descartar una hemorragia en el pulmón, en el tórax. Al tercer día de la caída me comenzó a fastidiar. Ahora no puedo moverme, mi cuerpo está totalmente resentido”, contó la famosa de 64 años.

Abandonó El Artista del Año en silla de ruedas

Aunque en un principio el equipo del programa de América Televisión sí la acompañó a un control médico, Monique Pardo confiesa que luego no se han vuelto a contactar con ella para saber de su estado de salud.

“No se han contactado. Me han abandonado, al principio me trajeron a un control, pero luego se olvidaron de mí. Quiero que me reconozcan, yo no quiero entablar una demanda. Casi me ha matado”, comentó sobre la abrupta caída que sufrió en su presentación junto a Diego Val.

“Yo qué daño les he hecho para que me castiguen así, yo fui con amor, yo no le hago daño a nadie. La indiferencia es lo que más me duele”, agregó Monique Pardo.

