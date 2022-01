Kanye West aseguró durante una recienta entrevista con Hollywood Unlocked que evitó que se filtrara un segundo video sexual de Kim Kardashian y el cantante Ray J pues recientemente recuperó una computadora portátil que contenía la filmación casera y se la entregó a su ahora exesposa.

“Fui a buscar la computadora portátil de Ray J yo mismo”, dijo el rapero de 44 años. “Me encontré a este hombre en el aeropuerto, luego me subí a un avión, regresé y se lo entregué (a la socialité) a las 8 de la mañana”, detalló.

Como se recuerda, la más famosa del clan Kardashian, se hizo mundialmente conocida después de que en 2007 un video de ella y su entonces novio Ray J teniendo relaciones se filtrara. Poco después, ella y su familia lanzaron el exitoso reality “Keeping Up With the Kardashians”.

Dicha grabación íntima, que fue filmada mientras la empresaria y el cantante estaban de vacaciones en México, se convirtió en el clip triple X más visto de la historia y fue comprado por Vivid Entertainment, productora de cine para adultos, por un millón de dólares.

Ye, como se llama ahora Kanye, afirmó además que la madre de sus hijos se sintió aliviada al conocer que él había conseguido el material. “Ella lloró cuando lo vio. ¿Sabes por qué lloró cuando lo vio en la computadora portátil? Porque representa cuánto la han usado”, dijo el músico.

“Representa cuántas personas no la amaban y simplemente la veían como una mercancía”, agregó. En tanto, una fuente cercana a los famosos indicó a Page Six: “Kim estaba y sigue estando realmente agradecida con Kanye por recuperar el video. La grabación le causó mucho dolor y continúa persiguiéndola hasta el día de hoy”.

Kim lo niega

Tras conocer la declaraciones de su exesposo, Kim Kardashian emitió un comunicado, a través de su portavoz, en el que confirmó la existencia de la computadora portátil, pero negó que tuviese algún tipo de contenido sexual.

“Se suponía que la computadora y el disco duro recolectados contenían el video original y cualquier metraje no visto. Después de la revisión, no hubo nada sexual oculto, solo imágenes en el avión camino a México e imágenes en un club y restaurante en el mismo viaje”, se lee.

“Kim se mantiene firme en su creencia de que no existe una segunda película. Después de 20 años, realmente desea pasar de este capítulo y centrarse en las cosas positivas que continúa haciendo como madre, empresaria y defensora de la reforma de la justicia”, se añadió en el mensaje.

